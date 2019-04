Genoa, Prandelli verso il derby: "Giampaolo maestro di calcio da sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza alla vigilia del derby contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ha parlato così degli avversari: "Giampaolo è sempre stato un allenatore capace di modellare le squadre e trasformare le idee in un sistema di gioco. E' sempre stato un maestro di calcio, mi fa piacere ritrovarlo, ci abbracceremo ma per novanta minuti saremo avversari. Saranno due squadre che cercheranno di mettere in campo le loro idee. Chi toglierei ai blucerchiati? Quagliarella".