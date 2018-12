Genoa, Prandelli: "Voglio una squadra compatta. Piatek è sereno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta in programma per domani a Marassi: "L'Atalanta resta un pezzo della mia vita molto importante. Sarà un'emozione vera e sincera. Ma devo lasciare da parte le emozioni e pensare alla partita di domani. Mi aspetto dal Genoa forza e propositività per superare i bergamaschi. Gasperini qui è diventato un riferimento. Ha saputo gestire squadra e ambiente molto bene. Domani saremo rivali e cercheremo di metterci in reciproca difficoltà. Mi piace avere dubbi sulla formazione. Significa che i calciatori sono tutti sulla corda e si impegnano. Deve essere un Genoa voglioso, ma al contempo razionale. Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo. Al Genoa ho trovato altissime professionalità in ogni campo. Ieri la visita all’Ospedale Gaslini è stata emozionante. Abbiamo lì casa nostra, la Casa del Grifone. Torneremo spesso a trovare i bambini. Roma è stata analizzata e dimenticata. Essere più cinici dipende dalla capacità di creare molte occasioni. Non so se la partita si vincerà sulle fasce, ma vorrei vedere una squadra compatta che sappia sollecitare i due davanti. Dobbiamo sovvertire il pensiero negativo. E rivivere sensazioni particolari. Non tralasciando la storia, ma iniziando un nuovo cammino di orgoglio. Criscito ci darà esperienza e tensione. Sarà riferimento anche per la comunicazione in campo. È campione completo. Zapata è molto pericoloso e non dà punti di riferimento. Piatek è sereno”.