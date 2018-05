Genoa, pressing per Gunter: è in scadenza con il Galatasaray

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo Il Secolo XIX, il Genoa sarebbe in pressing per Koraj Gunter. Difensore classe 1994 del Galatasaray, cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund, gioca in Turchia dell'estate del 2013. Intanto il Grifone ha in prova l'argentino Gonzalo Nicolas Virano, diciannovenne prodotto del settore giovanile del Boca Juniors: ieri in tribuna al Ferraris, è reduce dall'esperienza a Malta nel Senglea Athletics.