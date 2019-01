© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX fa il punto sul futuro di Rade Krunic: il Genoa resta in pressing, è previsto all'inizio della settimana prossima un nuovo contatto. Sarà migliorata l'offerta del Grifone che arriverà non ai 10 milioni chiesti dall'Empoli ma a 7. Gli azzurri non mollano ma il giocatore piace molto alla società di Enrico Preziosi.