Genoa, Preziosi alza la voce: "Trovatemi un cacchio di compratore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello tra Enrico Preziosi e la piazza di Genova sembra essere un rapporto ormai logoro, che entrambe chiuderebbero volentieri. Lo conferma il patron ai microfoni di PrimoCanale, alzando anche la voce: "L’azienda Genoa oggi è sana, ieri un po’ meno e l’altro ieri un po’ forzata: non voglio più stare a discutere sui debiti e sul fatto che nessuno compri il Genoa perché ci sono i debiti, se qualcuno non vuole comprarlo sarà perché non è interessato. Trovatemi un cacchio di compratore! Guardiamo gli ultimi presidenti, c’è mai stato un presidente di Genova? C’è mai stato qualcuno che fosse un foresto, venuto da fuori? Spinelli? E’ calabrese".