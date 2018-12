© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, a Il Secolo XIX, ha parlato anche del mercato in entrata legato agli esterni: "Dobbiamo decidere se prendere un giocatore a destra o a sinistra, Lazovic ha fatto bene sulla corsia mancina e per questo stiamo valutando. Potrebbe arrivare Barreca ma non è l'unica soluzione che stiamo studiando. Mercato in uscita? Lapadula è forte ma qui non è andata. Ha mercato, vedremo. Pandev invece resterà qui, ci deve dare una mano anche a gara in corso".