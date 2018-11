Genoa, Preziosi: "Basta illegalità in curva. La Digos indaghi a fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare dello striscione apparso sabato scorso al Ferraris ("Preziosi: prima o poi anche tu morirai...il Genoa mai"): "Toccato il fondo? Esatto. Chiedo con garbo e fermezza un'indagine sull'accaduto e mi è stato assicurato dalla Digos che è già in atto. Voglio sapere come sia possibile che nello stadio sia entrato uno striscione di 25 metri, come se la gradinata fosse terra di nessuno. Se lo hanno fatto all'interno significa che ci sono spazi abusivi sfruttati per queste nefandezze. Io voglio salvaguardare la parte sana della tifoseria, che è la stragrande maggioranza. Basta con questa deriva delinquenziale. Mi farò sentire anche in Lega, non si era mai visto uno striscione così in tutto il mondo. Non scenderò mai a compromessi con questa gente, sanno bene che non ho paura e non potranno piegarmi. Il loro è un invito a resistere e a dimostrare che quella non è la strada giusta".