Il nome di Krzyzstof Piatek è sulla bocca di tutti, anche in chiave mercato e La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro del polacco: "Non è presente nessuna clausola nel suo contratto, di solito non la metto mai. Le mie trattative sono libere, se un club vuole un mio giocatore ci sediamo e parliamo: 'Questo è il prezzo, lo volete?'. Non so quale sia il suo prezzo ora e non mi pongo il problema. Ribadisco: Piatek è essenziale per il Genoa e io devo pensare al Genoa. Poi, non ci prendiamo in giro, io lo so che me lo porteranno via, perché è stratosferico e gli moltiplicheranno l’ingaggio per dieci: ci guadagnerà lui, ci guadagnerà il Genoa e noi punteremo su Favilli. Siamo già tempestati di telefonate, dall’Italia e dall’Europa, tutti top club: chi vorrà Piatek dovrà essere serio e parlare con me, il resto lo considererò malcostume. Sabato la Juve? Intanto non ha giocato contro l’Italia, così si è riposato. Se si ferma lui è perché magari si ferma il Genoa: se Piatek ha una palla buona è facile che faccia gol, il fatto è che bisogna riuscire a dargliela".