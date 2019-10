Genoa, Preziosi ci ha riprovato anche con Gattuso: no del tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi ha pensato anche a Rino Gattuso per affidargli la panchina del Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan non ha però aperto a questa possibilità, come aveva fatto del resto anche con la Sampdoria una decina di giorni fa. Restano in lizza dunque Guidolin, Thigo Motta, Carrera, Di Biagio e Nicola, con i primi tre nettamente favoriti.