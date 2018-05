Genoa, Preziosi conferma: "Juve mi ha chiesto Perin. C'è anche il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha confermato l'interesse di Juventus e Napoli per il portiere Mattia Perin: "È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo parlare di Mattia, ora sto aspettando una telefonata per sederci a tavolino. Se a Torino farebbe il dodicesimo? Questo non lo so, ma è un portiere talmente forte che sarebbe uno spreco. La Juve, tra l'altro, deve fare in fretta perché anche il Napoli lo vuole e presto potrebbe partire la trattativa". Lo riporta gazzetta.it.