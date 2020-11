Genoa, Preziosi conferma la fiducia a Maran ma avverte: "Serve un cambio di rotta"

Enrico Preziosi si schiera ancora una volta al fianco del tecnico Rolando Maran ma la panchina del Genoa torna a scottare: "Fiducia in Maran, ora però serve un cambio di rotta". Ecco il pensiero del presidente del Grifone dopo il ko subito in casa dell'Udinese. Ora c'è tempo di prendere un bel respiro e tuffarsi nel derby di Coppa Italia, non certo una partita come le altre. Una gara che può valere una grande iniezione di fiducia come un altro momento di sconforto. Maran sa che le prossime due potrebbero essere decisive per il ruolo di allenatore, tocca anche alla squadra rispondere sul campo. A riportarlo è Il Secolo XIX.