Genoa, Preziosi: "Di Bello non deve più arbitrare. Episodi in malafede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a Radio Rai Uno dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma: "Arma impropria? Lo ripeto. La Var non è un problema, il problema è il suo utilizzo. Se è nata per evitare episodi clamorosi, se si continua a far decidere all'occhio umano, non cambia niente. Non è di nessun aiuto. Ci sono voluti 4 minuti per vedere un centimetro in più di un nostro giocatore per annullarlo. Poi su un rigore clamoroso l'arbitro si è tirato indietro e non è andato a vedere niente. Mi vengono cattivi pensieri e basta. Non mi parlate di percentuali: a me interessa che una partita che potevamo vincere, l'abbiamo persa. Noi non possiamo perdere punti perché un arbitro si rifiuta di usare il Var. Mi deve spiegare il perché ha preso questa decisione. Incontro con i vertici arbitrali? E' evidente che al di là dell'errore clamoroso, la Var va anche regolarizzata. Il capitano dovrebbe avere il diritto di ottenere una verifica, ne va anche della tranquillità della gara. Perché hanno speso 4 minuti per un centimetro di fuorigioco e non 30 secondi per un rigore? Non mi pare che sia un errore fatto a caso. C'era un clima di contestazione e in questo modo hanno mandato tutti a casa felici e contenti a danno del Genoa. Noi abbiamo lasciato almeno un punto sul campo. L'arbitro ha il dovere di consultarsi con il Var, perché in quel caso avrebbe fischiato sicuramente il calcio di rigore. L'uomo in quanto uomo è soggetto a sbagliare, ma davanti all'utilizzo differente del Var nella stessa partita, io non posso altro che sospettare che la scelta venga fatta ad hoc. Si è rifiutato di consultare il video con il Var che non è intervenuto. Sono in malafede. Io a 70 anni voglio sentirmi libero di dire ciò che penso e in quell'episodio c'è stata solo una grandissima malafede con un arbitro che si è rifiutato di guardare il video davanti a un errore evidente. Bisogna capire quali sono i motivi. Di Bello? Non dovrebbe più arbitrare. Piatek o Kouamé? Affermo tranquillamente che nessuno dei due lascerà il Genoa a gennaio. Abbiamo già parlato con Prandelli per decidere cosa fare in entrata, subito nella prima settimana di gennaio".