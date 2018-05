Genoa, Preziosi e il mercato: "Vogliamo avere delle certezze in attacco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW, il patron del Genoa Enrico Preziosi parla così delle necessità della squadra: "In attacco se va via Galbinov servirà una punta centrale assieme a Lapadula, bisogna vedere Rossi anche se lui non è la classica punta centrale: è sicuramente un giocatore interessante, ma noi vorremmo avere delle certezze in attacco perché quest'anno abbiamo patito troppo la mancanza di gol. La verità però é anche che l'abbiamo patita perché abbiamo giocato in quella maniera, perché avevamo bisogno di fare punti e abbiamo detto 'lo spettacolo lo facciamo un'ora volta se ci riusciamo', io credo che lo spettacolo lo vedrete l'anno prossimo", la parole del presidente rossoblù alla stampa presente all’evento".