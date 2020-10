Genoa, Preziosi: "Focolaio forse partito da Perin, mi disse di aver partecipato a qualche cena"

Come si è sviluppato il focolaio di COVID-19 in casa Genoa? Anche di questo Enrico Preziosi, presidente del club rossoblù, ha parlato nel corso di una intervista al 'Corriere dello Sport': "Non abbiamo avuto un solo positivo dalla ripartenza del campionato a tutto settembre. Il nostro centro è stato migliorato e sanificato, la palestra è praticamente in aperta campagna e abbiamo superato le ispezioni federali. Perin, il primo positivo, mi spiegò che aveva partecipato a un paio di cene. Come le fa lui le fanno tutti, porzioni di vita normale, probabilmente sarà partito da lì il contagio, come faccio a saperlo? Il rispetto del protocollo al Genoa è esemplare, siamo meticolosi e responsabili".