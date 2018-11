Genoa, Preziosi: "Juric può riscattarsi. Con l'Inter poteva perdere meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, patron del Genoa, parla a margine della riunione di Lega Serie A del futuro di Ivan Juric in riferimento al derby: "Juric sta allenando regolarmente… ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati, il derby è una partita importante: se devo fare una critica, la devo fare per la partita con l’Inter, potevamo perdere in maniera diversa. Ma non è colpa di Juric se perdiamo per un’uscita sbagliata del portiere all’ultimo minuto o per un’autorete. Mi sembra che il gioco l’abbia espresso in maniera abbastanza significativa, poi sa benissimo che noi siamo legati ai risultati come lo è lui: spero solo che possa riscattarsi e ha una prova importante come il derby, ed è evidente che sia importante per noi questa gara".