Genoa, Preziosi: "Lewandowski? Meglio Piatek, mi ha ricordato Riva"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, torna a parlare dell'ingaggio di Krzysztof Piątek. "Dopo aver visto i filmati è stato amore a prima vista. Piatek potrà diventare tra i migliori al mondo. Ma non è che stiamo parlando un po’ troppo di questo ragazzo?” dice in esclusiva al portale Gianlucadimarzio.com. Preziosi ha poi proseguito, ricordando la cena di quando gli suggerirono il nome del polacco: "Era una serata tranquilla. Poi Giuffrida mi fece un nome: quello di Piątek. Gli dissi, come faccio con tutti, di mostrarmi i filmati. Li aveva pronti, li abbiamo guardati: è stato amore a prima vista. Al primo impatto mi è sembrato di rivedere in campo Gigi Riva: ha il tiro chirurgico, sa calciare i rigori, colpisce di testa, non esita mai, è sempre nel mezzo dell’azione e arriva primo su praticamente tutti i palloni. La trattativa? È durata pochissimo, quasi nulla. Il Cracovia ci ha fatto una richiesta, noi l’abbiamo adattata un pochino alle nostre esigenze. Lui è uno dei migliori non in Italia, non in Europa, ma al mondo. Lewandowski? È già dimenticato. Se ripenso a lui e penso ora a Piątek, non mi viene altro da dire: Krzysztof è potenzialmente meglio di lui. Molto meglio", le parole di Preziosi.