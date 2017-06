Genoa, Preziosi: "Mercato a fari spenti. Criscito? Ci ha ripensato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato a Telenord del mercato e delle voci sulla cessione societaria, come riporta GenoaNews1893: "Il Genoa è in totale sicurezza. Siamo a posto anche se dovremo stare comunque attenti. Futuro societario? Non sarà il Genoa di Preziosi come ho letto, dovrò fare quella che sarà la mia squadra. Ma non ho mai affermato che non ci sarà un cambio o che questo non si debba fare. Smentisco inoltre che ci sia una cordata genovese pronta a subentrare al sottoscritto. Ho incontrato una persona per un progetto di azionariato popolare che però non mi sembra percorribile nonostante questo signore sia assolutamente serio. Cellino non è scappato per i debiti, quella è solo una favola. La squadra del futuro? Non mi tiro indietro. Sono impegnato per fare una squadra pronta per il ritiro. Stiamo lavorando a fari spenti. Non vogliamo commettere gli stessi errori dello scorso anno. Nomi? Sono quelli usciti in questi giorni. I giocatori costano e bisogna avere le giuste risorse per poterli prendere. Quando questo sarà fatto lo leggerete sul sito ufficiale. Criscito? I tifosi devono sapere che si prendono giocatori per rendere più forte la rosa della prima squadra. Abbiamo i nostri obiettivi e li renderemo pubblici uno per uno. Magari già nei prossimi giorni. Criscito ha cercato noi poi se ci ha ripensato avrà i suoi buoni motivi".