Genoa, Preziosi: "Mi spiace per Perin. Aveva altre offerte oltre alla Juve"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, nel corso dell'intervista al Secolo XIX, ha parlato anche della situazione alla Juventus di Mattia Perin: "Che effetto mi fa vederlo in panchina? Mi fa rabbia perché Mattia è uno di famiglia. Aveva altre offerte, con stipendi più bassi ma avrebbe avuto la possibilità di giocare. Ha chiesto di andare via, ha scelto la Juve, probabilmente anche su indicazione del suo agente. Mi spiace vederlo in panchina".