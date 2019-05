© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sconfitta che non cambia la stagione del Genoa, ma che ovviamente non rende neanche entusiasti i rossoblù. È quella arrivata oggi "in casa" (si giocava a Reggio Emilia) dell'Atalanta. Così, secondo quanto riportato da Sky, dopo il triplice fischio si è visto negli spogliatoi il presidente Preziosi. Nulla di clamoroso: un confronto con la squadra e con Prandelli, anche lui non soddisfatto soprattutto per il gol subito a inizio secondo tempo dopo una leggerezza difensiva. C'è da serrare le fila, in vista del finale di stagione.