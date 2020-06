Genoa, Preziosi: "Noi e la Samp a rischio retrocessione, ma credo che ci salveremo"

Intervistato da ‘Domenica Sport’, in onda su Radio Rai, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato in vista del Consiglio Federale di domani, affrontando anche l’argomento del blocco delle retrocessioni: "Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione - ha esordito -. La nostra è una proposta, un'indicazione: la FIGC ha l'autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio. Sampdoria e Genoa a rischio Serie B? I numeri oggi dicono questo, ma considerando le rose del Genoa e della Sampdoria io sono molto sereno. Sia noi che loro credo che porteremo a casa la salvezza”.

