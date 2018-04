Genoa, Preziosi non vuole il Bari: "Lì solo per mangiare le orecchiette"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi ha smentito l'interesse per il Bari. Sulla questione, il quotidiano Il Secolo XIX ha punzecchiato il presidente del Genoa che ha risposto così: "A Bari ci vado solo per mangiare le orecchiette".

Anche il dg rossoblu Perinetti, che a lungo ha lavorato a Bari, ha smentito tutto: "Non ne so nulla, non ho mai parlato del Bari con il presidente. Pensiamo solo al Genoa".