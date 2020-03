Genoa, Preziosi: "Ok alla ripresa del campionato solo se tutelata la salute di tutti"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha risposto alla polemica delle ultime ore tra Spadafora e Dal Pino dichiarando: "Io sono d'accordo con la ripresa del campionato solo ed esclusivamente se ci saranno le condizioni per la tutela della salute". Il numero uno del Grifone è sempre stato uno dei rappresentanti della linea per il blocco della stagione in corso e lo ha confermato, seppur in versione più soft, con questa dichiarazione al Corriere dello Sport.