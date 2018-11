Genoa, Preziosi: "Piatek non mi preoccupa. Kouamé stella in crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, numero uno del Genoa, ha parlato del momento dei suoi attaccanti in una intervista rilasciata ai taccuini de Il Secolo XIX: "Per Piatek non sono preoccupato, tornerà presto a fare gol. Poi c'è Kouamé che è una stella con enormi margini di miglioramento. Ha fisicità, strapotere fisico, e poi è duttile. Farà bene quest'anno e ci darà grandi soddisfazioni la prossima stagione".