Genoa, Preziosi: "Prandelli metterà a posto le cose. Rinforzi a gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni de 'Il Secolo XIX' s'è così espresso sulla decisione di affidare la panchina a Cesare Prandelli dopo l'esonero di Ivan Juric: "Metterà a posto le cose, sono convinto che finiremo la stagione nella parte sinistra della classifica. A gennaio interverremo sul mercato per i rinforzi che saranno necessari, stiamo già seguendo alcuni giocatori. Non mi arrendo, è un momento difficile ma passerà. Cederò solo se troverò persone serie a cui cedere il Genoa, non lo regalo certo a chi non mi dà garanzie di tenerlo in alto. Si propongono in tanto, anche ora, ma offerte serie non ne arrivano".