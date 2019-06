© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per dare il via alla nuova stagione e completare l'iscrizione alla prossima Serie B il Chievo, come noto, ha bisogno di cedere. Molti i giocatori in uscita ma uno fra i più seguiti è Emanuel Vignato, esterno classe 2000 che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio nelle ultime gare della stagione appena conclusa. Su di lui, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere di Verona, ci sarebbe anche il forte interesse del Genoa che vorrebbe affidarlo ad Andreazzoli.