Enrico Preziosi riflette sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Una notte per decidere il futuro del tecnico, riporta Il Secolo XIX. E pesare i possibili sostituti: su Pioli c'è la Sampdoria e l'allenatore ha deciso di prendere 24 ore per decidere, considerando che è anche nel mirino del Milan per sostituire Marco Giampaolo. Piace sempre Gattuso ma è difficile convincerlo. Fra le alternative Davide Nicola, Claudio Ranieri, Francesco Guidolin e persino Thiago Motta. Dopo sette giornate i grifoni sono penultimi in classifica con soli 5 punti conquistati.