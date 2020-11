Genoa, Preziosi soddisfatto dopo la vittoria nel derby: "Segnale che fa ben sperare"

"E' un segnale che fa ben sperare". Questo il commento di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, dopo aver vinto il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. Aveva chiesto una reazione dopo aver confermato la fiducia a Rolando Maran e con il risultato del Ferraris sicuramente l'ha avuta. Ora però serve fare punti anche in campionato contro il Parma, perché la soddisfazione del derby non si cancella, ma nemmeno la classifica di Serie A che in questo momento non sorride. A riportarlo è Il Secolo XIX.