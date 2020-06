Genoa, Preziosi: "Tifosi moderati senza riconoscenza. Pronto a fare un passo indietro"

vedi letture

Intervista alle pagine de La Gazzetta dello Sport per il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il numero uno del Grifone ha toccato numerosi temi, fra i quali quello legato al futuro della società con un suo possibile addio: "Nel calcio la riconoscenza non si può riscontrare nel tifoso moderato - spiega Preziosi in relazione ai 13 anni consecutivi in A del club ligure, record nel Secondo Dopoguerra - che fa il confronto con altre realtà e ha il desiderio di risultati migliori. Si viene giudicati in qualche maniera sulla base dei risultati, ed a volte non bastano tredici anni di sacrifici, personali e della mia famiglia. Mi auguro che prima o poi questo venga compreso: spero che si vada verso un futuro migliore per il Genoa. Laddove ce ne fosse la possibilità, sono pronto a fare un passo indietro. Ma, questo, tutti già lo sanno".