Genoa, Preziosi: "Vicinissimo un attaccante straordinario, visite a giorni"

Sempre nella serata dedicata all'inaugurazione di un ristorante, a Genova, il patron rossoblù Enrico Preziosi ha parlato così del mercato del suo Genoa: "Noi stiamo guardando due attaccanti esterni, ma due attaccati veri: noi ci siamo goduti Perotti e Iago Falque, ecco noi vogliamo quel livello lì e qualcosa in più. Stranieri o italiani? Vediamo, Falque e Perotti da dove arrivavano? Erano stranieri... per alcuni giocatori essere stranieri non conta niente, per altri c'è bisogno di adattamento, ma chi gioca a pallone in una certa maniera lo dimostra subito. Questi due giocatori che abbiamo in mente, uno l'abbiamo già fatto e credo che l'altro entro la settimana prossima possa fare le visite ed è un giocatore straordinario".