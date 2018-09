Genoa, prima sotto la Nord di Piatek e avvio in casa che mancava dal 2009

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Recupero e assist di Criscito. Discesa verso l’area e conclusione con il destro sul palo lontano. Poi il gesto del pistolero, sua esultanza, e l’abbraccio dei compagni e, ideale, della gente. Della sua gente. L’attesa è durata solo due partite ma alla terza Krzysztof Piatek ha fatto centro sotto la Gradinata Nord. Il cuore pulsante del tifo rossoblu in delirio per il quarto gol in campionato, l’ottavo in quattro partite contando anche la Coppa Italia, dell’attaccante polacco che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi del Vecchio Balordo dopo appena un mese di partite. Nelle precedenti due uscite ufficiali il numero 9 rossoblu ha chiaramente lasciato il segno ma ha gonfiato le rete avversaria sempre sotto la Gradinata Sud, quella dei cugini della Sampdoria. Il battesimo sotto il 12° uomo in campo del Grifone è arrivato domenica contro il Bologna per un successo importantissimo in uno scontro diretto, come lo ha definito nel post-gara il presidente Enrico Preziosi.

DUE VITTORIE NELLE PRIME DUE IN CASA MAI DAL 2009 - Nove anni. Tanti ne sono passati dall’ultima volta in cui i rossoblu hanno portato a casa l’intera posta in palio nelle prime due uscite al “Ferraris”. L’ultima volta nel campionato 2009-2010, in sella c’era Gian Piero Gasperini e il Genoa si preparava a giocare il girone di Europa League. In quella stagione arrivarono due successi contro la Roma all’esordio - 3-2 il finale con gol di Criscito, Zapater e Biava - e contro il Napoli - 4-1 con reti di Floccari, Mesto, Crespo e Kharja. Stesso score anche nel campionato precedente - 2-0 al Milan e 3-1 alla Roma a cui seguirono altri tre successi di fila - quando la qualificazione in Champions League, poi sfumata al fotofinish, è stato più che un sogno. Ora gli obiettivi sono cambiati, ci sono squadre che sono più attrezzate per lottare per certi palcoscenici. Ma se il ruolino di marcia fosse questo, il Genoa può sperare a qualcosa in più che una semplice salvezza.