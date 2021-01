Genoa, problemi di natura economica alla base della frenata per il ritorno di Piatek

vedi letture

Una brusca frenata tutta di natura economica quella della trattativa tra il Genoa e l'Herta Berlino per il ritorno di Krzysztof Piatek in rossoblù. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la trattativa si è interrotta per motivi finanziari, con i dirigenti del club tedesco perplessi sull'eventualità di lasciare andare il pistolero in una squadra in evidente difficoltà nel proprio campionato. Tuttavia, come il riporta il quotidiano sportivo, il Genoa non molla ed è pronto per tornare alla carica, consapevole delle difficoltà della trattativa, visto che l'ingaggio del Pistolero viaggia a cifre ben lontane dagli standard rossoblù.