Genoa, prove di ripresa: ieri i primi test ma per il ritorno in campo bisogna aspettare

Prove di ripresa in casa Genoa. A più di due mesi dall'ultimo match ufficiale disputato, vittoria per 2-1 a San Siro contro il Milan, il Vecchio Grifone ha iniziato a riaccendere i motori. Ieri mattina, accolti dalla pioggia, i giocatori rossoblu si sono dati appuntamento al Synlab Il Baluardo per i primi test medici. Già sul finire della scorsa settimana c'erano stati alcuni accertamenti ma in quel caso si trattava di aspetti legati all'idoneità sportiva. L'obiettivo delle "nuove" visite invece è quello di monitorare la salute dei ragazzi di Davide Nicola, che nel periodo precedente non hanno mai contratto il Covid-19, e vedere se ci sono eventuali positività. Da Andrea Pinamonti a Filip Jagiello passando per Cristian Romero (nella foto) e Davide Biraschi (nell'immagine in basso), sono diversi i calciatori che, alla spicciolata e muniti di mascherina sul volto, si sono alternati nella clinica genovese.

Prima il protocollo sanitario - Per quanto riguarda invece il ritorno vero e proprio in campo ci sarà ancora da aspettare. La società ha fatto sapere che prima di dare il via libera alla ripresa degli allenamenti sarà necessario conoscere il protocollo sanitario della FIGC che in questi giorni dovrebbe essere approvato dal Governo. Niente apertura quindi del centro sportivo "Gianluca Signorini" per le sedute individuali, come già hanno fatto diverse squadre del massimo campionato, rimandando il tutto a quando ci saranno più certezze dal punto di vista sanitario.

Centro sportivo già sanificato - In attesa della ripresa degli allenamenti però è già stata attivata la sanificazione del centro sportivo "Gianluca Signorini". Nelle scorse settimane il quartier generale rossoblu, che nell'estate scorsa ha subito un totale restyling con l'aggiunta di un campo in erba a quello già esistente e una palestra nuova di zecca, è stato igienizzato a più riprese e così sarà fatto anche in vista del ritorno in campo. Intanto il Genoa comunque ha iniziato a muovere i primi passi.