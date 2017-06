Genoa, quanti incroci nell'asse con Milano

© foto di Federico Gaetano

Genova-Milano e ritorno. Quanti giocatori hanno percorso nei due sensi di marcia l'A7, autostrada che collega i due capoluoghi di regione. Incroci di mercato e storie che si intersecano. Potrebbero percorrere questo asse ideale Mattia Perin e Andrea Bertolacci. Il portiere rossoblu è nel mirino del club rossonero per sostituire Gigio Donnarumma, ma ovviamente chiede garanzie per essere il titolare l'anno prossimo. Il centrocampista romano, dopo essere approdato in rossonero due anni fa, potrebbe rientrare in Liguria nel corso della finestra estiva di calciomercato. Il condizionale è più che mai d'obbligo perchè, si sa, in questi frangenti può accadere tutto e il contrario di tutto. I due nomi sopra citati non sono gli unici che sono passati dalla Lanterna alla Madonnina e vice versa. Fra chi ha viaggiato verso Milano, troviamo Amelia in porta, trasferitosi dal Genoa al Milan nel 2010, Ansali (all'Inter l'anno passato), Ranocchia (sempre in nerazzurro nel 2011), Papastathopoulos (in rossonero nel 2010) e Antonelli (al Milan nel 2015 dopo essere cresciuto in rossonero). Possiamo poi ipotizzare un centrocampo a tre con Kucka e, appunto, Bertolacci, entrambi al Milan nel 2015, mentre in cabina di regia c'è Thiago Motta, passato nel 2009 all'Inter dove ha vinto il Triplete. Tridente d'attacco formato da El Shaarawy, Milito e Palacio. Fra chi invece ha effettuato il percorso inverso c'è Antonio Donnarumma, dal Milan al Grifone nel 2012, Antonini, Kaladze, Burdisso - capitano rossoblu fino alla stagione appena conclusa - e Laxalt. Nella mediana a due di un ipotetico 4-2-4 ci sono i giovani Strasser e Merkel, arrivati in rossoblu dopo esser cresciuti in rossonero, mentre in attacco Suso, Borriello e Niang - sempre dai rossoneri - e Pandev dall'Inter.

Da Genova a Milano (4-3-3): Amelia (Milan); Ansaldi (Inter), Ranocchia (Inter), Papastathopoulos (Milan), Antonelli (Milan); Kucka (Milan), Thiago Motta (Inter), Bertolacci (Milan); El Shaarawy (Milan), Milito (Inter), Palacio (Inter). Riserve: Birsa (Milan), Karja (Inter), Constant (Milan).

Da Milano a Genova (4-2-4): Donnarumma (Milan); Antonini (Milan), Kaladze (Milan), Burdisso (Inter), Laxalt (Inter); Strasser (Milan), Merkel (Milan); Suso (Milan), Borriello (Milan), Pandev (Inter), Niang (Milan). Riserve: Paloschi (Milan), Sampirisi (Milan), Matri (Milan), Di Gennaro (Milan).