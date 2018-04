Genoa, quattro nomi per sostituire Ballardini: c'è anche Filippo Inzaghi

Il Genoa lotta per la salvezza e per chiudere ogni discorso prima delle ultime giornate di campionato, mentre Tuttosport scrive che Davide Ballardini potrebbe salutare anche in caso di permanenza in Serie A conquistata in anticipo. Nel mirino della dirigenza c'è Filippo Inzaghi, ora al Venezia, senza dimenticare i nomi dell'ex Crotone Davide Nicola, di Rolando Maran del ChievoVerona e Leonardo Semplici della SPAL.