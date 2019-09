© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata di campionato per il Genoa. La squadra di Aurelio Andreazzoli tornerà in campo questa sera al "Ferraris" per affrontare il Bologna di Mihajlovic. Obiettivo è cancellare quanto accaduto nelle ultime due gare e ritornare a macinare punti per mettere fieno in cascina. I passi falsi contro l'Atalanta e contro il Cagliari hanno messo a nudo alcune imprecisioni legate soprattutto al momento in cui la squadra riesce - nel caso delle due gare "incriminate" - ad acciuffare il risultato. Adesso occorre resettare e ripartire con la spinta del proprio pubblico.

Avversario ostico - Il Bologna non è certamente un avversario tenero. La squadra felsinea ha iniziato la stagione pareggiando in casa del Verona per poi battere la SPAL al "Dall'Ara" e il Brescia in trasferta. Nell'ultima sfida contro la Roma è arrivata una battuta d'arresto che però non ha inficiato su un inizio di stagione col pollice in sù. "Mi aspetto un avversario di valore - ha detto ieri il tecnico Andreazzoli - non è la sconfitta con la Roma che cambia le carte in tavola. Il Bologna è una squadra che mi piace per come si pone in campo e accetta la battaglia in qualsiasi momento".

Cambi di formazione - Ci saranno diverse novità di formazione rispetto alla gara contro il Cagliari. O meglio, un ritorno agli interpreti che più hanno giocato in questo primo scorcio di stagione. In porta confermatissimo Radu mentre in difesa tornerà Romero al posto dell'acciaccato Biraschi con Zapata e Criscito a completare il pacchetto arretrato. Sulle corsie spazio a Ghiglione e Barreca con Schone e Radovanovic in mezzo e Lerager ad agire fra le linee. In attacco al fianco di Kouamé tornerà Pinamonti.