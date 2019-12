© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Radovanovic, centrocampista del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTv prima del match delle 18 contro la formazione di Antonio Conte: "E' un momento così così per noi, soprattutto per i risultati. Ma crediamo nel nostro gioco: siamo venuti qui a San Siro per giocare con coraggio, senza paura dell'avversario. Finora siamo stati sfortunati in tante partite. Ma questo ormai è un libro chiuso: vogliamo chiudere bene l'anno solare, per poi riposarci, resettare tutto e ripartire da capo".