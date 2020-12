Genoa, Radovanovic: "Ho ripensato alla partita di due anni fa qui... Non voglio più riviverla"

Ivan Radovanovic, centrocampista del Genoa, parla così a Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "Sicuramente per noi è una partita importantissima: quando sono entrato allo stadio mi è venuta in mente l'ultima giornata di due anni fa, e certe sensazioni non le voglio più provare. Siamo solamente alla decima partita, ma lo spogliatoio deve tirare fuori il carattere. In estate sono cambiati tanti giocatori, anche il direttore e il mister: qualche difficoltà c'è stata, in settimana abbiamo messo un po'di cose a posto e possiamo ripartire da stasera".

Metterebbe la firma per un punto?

"No, me la gioco".