Genoa, Radovanovic: "Nicola chiaro e deciso dal primo giorno, ha portato un'identità"

Il centrocampista del Genoa Ivan Radovanovic ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della stagione rossoblu: "Bisogna fare i complimenti alla società per quello che ha fatto nel mercato di gennaio portandoci prima di tutto un mister che ha giocato nel Genoa e sa quanto è dura. Dal primo giorno è stato chiaro e deciso, puntando sul lavoro e sistemando un po' di cose in corsa. La rosa del Genoa non è da bassa classiifca, ci ha portato una identità ben precisa e così vale anche per tutti i giocatori che sono arrivati. Sanno quanto è impegnativo indossare la maglia del Genoa soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno bene. Ci hanno portato tanta esperienza".