Genoa, Radovanovic: "Partita gagliarda con il Cagliari"

Fonte: genoafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“È stata una partita gagliarda, sotto tutti i punti di vista, da quello fisico a quello mentale. Non è mai facile contro un avversario come il Cagliari, ma abbiamo fatto una prestazione da squadra. Da quando c’è il mister abbiamo un’identità di gioco e inizia ad arrivare anche continuità di risultati. Siamo un gruppo, il bene del Genoa viene sempre prima di tutto”. Queste le parole di Ivan Radovanovic al termine della vittoria sul Cagliari riportate dal sito ufficiale del Genoa: “Il ruolo della mezzala è diverso rispetto al giocare davanti alla difesa. In passato l’ho già fatto, e quello che chiede il mister per me va sempre bene. La prestazione della squadra viene prima di tutto. Quel pizzico di fortuna va guadagnato, nulla viene per caso. Abbiamo qualità, ma siamo in questa situazione e ne verremo fuori. Le altre le guardiamo il meno possibile, solo il necessario vista la posizione di classifica, ma pensiamo sempre e solo a noi”.