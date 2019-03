Genoa, Radovanovic: "Qui tanti giovani interessanti. Prandelli mi stimola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Genoa, Ivan Radovanovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Quella contro la Juventus è stata una vittoria pesante. Siamo sino ad ora l’unica squadra d’Italia che ha preso quattro punti ai bianconeri. Da qui a fine stagione farò il tifo per loro sperando che non perdano più in campionato, così noi rimarremmo gli unici ad avere centrato questa impresa. Le mie stagioni al Chievo, però, non si potranno mai dimenticare per quello che il club ha fatto per me, e viceversa. Sono cresciuto come uomo, le mie figlie sono nate a Verona, dove ho comprato anche casa. Qui ci sono giovani interessanti e di personalità. Altri, come il sottoscritto, Zukanovic, Criscito, Veloso e Pandev, cercheranno di trovare il giusto equilibrio per farli crescere. Io più pericoloso in zona gol? L’obiettivo è quello, mi sto sforzando di riuscirci, e pure Prandelli mi stimola in questo senso. Anche se, in verità, il mio compito è più quello di proteggere la mia difesa. Ci proverò".