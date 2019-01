Risultato parziale: Empoli-Genoa 0-1 (gol di Kouamé).

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha commentato così il primo tempo della sfida contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo un primo tempo così impegnativo per me, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Dobbiamo gestirla meglio nella ripresa e soprattutto tenere alta la concentrazione per fare risultato".