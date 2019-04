Genoa, Radu: "Derby decisivo per la salvezza. Pandev un vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby contro la Sampdoria: "È stata una delle partite più belle che ho giocato, sembrava di essere a teatro. Per noi sarà una sfida sicuramente decisiva per la salvezza. Pandev è un grande vantaggio per noi, nonostante l'età è fortissimo. Mi piace la pressione, quando ce l'ho sono più concentrato e motivato. Sarà una bella sfida a distanza con Audero".