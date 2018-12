© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa Ionut Radu ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la SPAL: “Sono contento di aver dato il mio contributo a questo punto e di aver aiutato la squadra. Prandelli? È arrivato da poco, ma lavorando insieme miglioreremo sicuramente. Anche mister Juric ha fatto il suo, non so cosa ci è mancato. Adesso dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio. Io titolare? Non saprei dirlo, non si sa mai nel calcio. Devo lavorare al massimo e poi deciderà il mister chi far giocare”.