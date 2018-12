Genoa, Radu: "Inizio da sogno per me. Voglio migliorare ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, ora al Genoa, è stato premiato in Romania come miglior portiere dell'anno. "Un inizio così lo potevo soltanto sognare prima di arrivare a Genova, ora sta succedendo e devo tenermi stretta questa chance, continuando a lavorare ogni giorno per migliorare - ha detto l'estremo difensore rossoblu -. Al Genoa ho detto subito sì perché ho percepito da loro un grande interesse, sentivo che puntavano davvero su di me: l’Inter resta nel mio cuore e per il futuro mai dire mai". A riportarlo è FcInterNews.it.