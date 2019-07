Genoa, Radu: "Migiorato grazie a Scarpi e Raggio. Qui sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa, Ionut Radu, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ligure. Queste le sue parole: "Sono felice. Se lo scorso anno sono migliorato tantissimo tecnicamente, lo devo al lavoro con i preparatori Scarpi e Raggio. Come dal giorno alla notte. Quello che fai in allenamento, lo ritrovi poi in partita. Non esistono segreti. In difesa siamo rimasti gli stessi, e i nuovi si stanno integrando nel gruppo. Il mister per prima cosa è una grande persona, in campo sa cosa fare e il modo per ottenerlo. Nessuna promessa. Dico solo che vogliamo divertirci insieme ai tifosi”.