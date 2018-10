Genoa, Radu oltre il prestito: il Grifone punta a trattenerlo a lungo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da FcInterNews.it, il Genoa ha un progetto a lungo termine per il portiere prelevato in prestito dall'Inter Ionut Radu. Il club di Preziosi infatti, ha intenzione di arrivare a fine stagione per riscattare il calciatore e trasformarlo nel portiere titolare anche per le prossime stagioni. Ovvio che conterà molto il rendimento dell'estremo difensore, con i nerazzurri che, in vista anche del post Handanovic, potrebbero prenderlo in considerazione per la propria porta.