Genoa, Radu: "Sono migliorato tantissimo. Non mi abbatto mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Dall’anno scorso sono cresciuto tantissimo, soprattutto a livello professionale e mentale. E, di questo, devo dire grazie ai miei preparatori, Alessio Scarpi e Stefano Raggio Garibaldi. Con me hanno fatto un lavoro fantastico. Esiste una differenza profonda fra serie B ed A. Ma giocare in uno stadio grande e pieno come il Ferraris è proprio ciò che speravo sin da quando ero bambino. Ecco perché nei momenti difficili non mi abbatto. Ai portieri capita di sbagliare: perciò è importante andare oltre l’errore. Il derby? Ha un’importanza fondamentale a livello emozionale: se esci vincitore dal derby, tutto il resto in un certo senso viene da solo. È sicuramente la partita più bella dell’anno, dobbiamo farcela, prima per i tifosi che per noi stessi. Il derby si vince e basta, non ci sono alternative".