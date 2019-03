© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Genoa, Ionut Radu, ha parlato ha parlato a margine dell'evento LeasePlan a Milano. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club ligure: "Mi sono ripreso dopo una settimana difficile. Sono pronto per riprendere gli allenamenti e a tornare con la Juventus. Deciderà mister Prandelli. Inizia per noi un ciclo di sfide importanti e difficili, da gestire al meglio e con la massima concentrazione. La partita con la Juventus? Dobbiamo crederci. Avere davanti giocatori come Cristiano Ronaldo è uno stimolo. Sin da bambino sognavo di poter giocare incontri così".