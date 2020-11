Genoa, report medico: Sturaro torna in gruppo, si ferma Pjaca

vedi letture

Tris di infortuni per il Genoa, che ha comunicato come Francesco Cassata, Marko Pjaca e Stefano Sturaro debbano stare forzatamente fuori per un po': "Il Genoa Cfc comunica che Francesco Cassata ha rimediato una lesione al retto femorale destro, evidenziata dopo la gara Genoa-Catanzaro del 28 ottobre scorso. Il giocatore sta svolgendo attività riabilitativa presso un centro autorizzato di Pontremoli. Marko Pjaca ha rimediato una lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro evidenziata dopo la gara di domenica contro la Roma. Per Stefano Sturaro, invece, tendinite achillea: il giocatore sta facendo terapia riabilitativa ed è tornato da ieri ad allenarsi con i compagni".