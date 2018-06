Genoa, resta vivo l'interesse per Younes: trattativa non facile

L'edizione genovese de La Repubblica racconta del forcing del Genoa per Amin Younes. Venticinque anni, la strada per prenderlo è però complicata. Si svincola dall'Ajax, avrebbe firmato con il Napoli e quel che spiega il giornale è che il Grifone starebbe lavorando per il prestito dagli azzurri sempre che non abbia già firmato un doppio contratto col Wolfsburg. Una situazione che, chiaramente, complica la riuscita dell'affare e che entrambe le società vogliono studiare al meglio con gli intermediari.